Bauarbeiten an der L 52 zwischen Theeßen und Grabow.

Schluss mit irrsinnig langen Umwegen: Deutlich früher als geplant kann die Sperrung der Landesstraße L 52 zwischen Grabow und Theeßen wieder aufgehoben werden. Damit fällt auch die offizielle, riesige Umleitung von fast 50 Kilometern weg.

Lesen Sie auch: Straßensperrung im Jerichower Land Möckerns Ortsdurchfahrt wird zwei Jahre Baustelle

Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt nun mitteilte, wird die gut fünf Kilometer lange Strecke nicht erst Mitte September, sondern bereits am Freitag, 8. August, nachmittags in ganzer Länge wieder für den Verkehr freigegeben.

„Der neue Asphalt ist schon eingebaut. Jetzt werden noch Restarbeiten an den Banketten und Zufahrten erledigt sowie die neuen Markierungen aufgebracht“, berichtet Ministeriumssprecher Peter Mennicke. Ursprünglich war geplant, in Abschnitten zu bauen und den zweiten Bauabschnitt erst nach den Sommerferien in Angriff zu nehmen, damit Anlieger jederzeit auf ihre Grundstücke kommen.

„Die Abstimmung zwischen allen Beteiligten vor Ort lief aber letztlich so gut, dass auf die Abschnittsbildung verzichtet werden konnte und sowohl Fräsmaschine als auch Asphaltfertiger in einem Rutsch durcharbeiten konnten. Dadurch wurde viel Zeit gespart“, so der Ministeriumssprecher. FOTO: Stephen Zechendorf