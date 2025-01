Stendal - Bei den großen altmärkischen Firmen in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel läuft es nicht mehr so gut wie in den Vorjahren. Dies zeigt die jetzt vorgestellte Analyse der NORD/LB für das Geschäftsjahr 2023. Darin werden die 100 größten Unternehmen in Sachsen-Anhalt jeweils im Hinblick auf Mitarbeiterzahl und Umsatz untersucht. In der Rangliste der umsatzstärksten Firmen im Land rutschten Vertreter aus dem Norden des Landes zum Teil deutlich ab. Bei den Mitarbeitern fällt die Bilanz differenziert aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.