Jubiläum Abgebrannt und vom Schwedenkönig besucht: Bellingen bei Tangerhütte feiert 900. Geburtstag

Bellingen bei Tangerhütte feiert am kommenden Wochenende ein großes Dorffest – anlässlich 900 Jahren Ersterwähnung und 112 Jahren Feuerwehr. In der Ortschronik finden sich noch einige Geschichten aus der Vergangenheit – darunter die vom großen Brand 1843. Damals war fast das ganze Dorf in der Altmark niedergebrannt.