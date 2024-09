Mitarbeiter der chirurgischen Station am Johanniter-Krankenhaus in Stendal weigern sich, nachts den Helikopterlandeplatz zu betreuen. Das hat Konsequenzen und ist kein Einzelfall.

Abmahnwelle trifft Pfleger in Stendaler Johanniter-Krankenhaus

Stendal. - Der Ärger des Personals ist groß am Johanniter-Krankenhaus in Stendal. Ab Dienstag, 1. Oktober, sollen die Pflegekräfte der chirurgischen Station in den Nachtstunden den Hubschrauberlandeplatz betreuen. Aufgrund von Sparzwängen war der Vertrag mit dem Wachschutz gekündigt worden.