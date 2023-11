Ein neues Geschäft in Stendal lockt mit einem verblüffendem Abnehm-Angebot. Die Volksstimme besuchte Inhaberin Irina Herzog und wollte wissen, was hinter der Methode steckt.

Einmal Hinlegen bitte: Irina Herzog bereitet in ihrem neuen Geschäft „Abnehmen im Liegen“ in Stendal alles für eine bevorstehende Behandlung vor.

Stendal - Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Abnehmen im Liegen. Quasi im Nichtstun zur Wunschfigur. Diesen Traum vieler Frauen und Männer möchte Irina Herzog in Stendal zur Realität werden lassen. Am 1. November öffnete ihr Geschäft „Abnehmen im Liegen“ in der Hansestadt in der Freiherr-Vom-Stein-Straße. Doch was steckt hinter dem Konzept und wie teuer ist der ganze Spaß?