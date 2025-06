Offensichtliche Panikmache AfD ruft Bürger in Stendal mit windigen Argumenten zum Kampf gegen Windkraft auf

Die AfD in Stendal dient sich den Bürgern in Stendal als „ehrlicher“ Partner an. Ein Flugblatt der Partei zum geplanten Windpark „Dahlen-Ost“ beweist das Gegenteil.