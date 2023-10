Agentur will Pendler am Bahnhof Stendal zum Hierbleiben bewegen

Heidi Werner, Geschäftsführerin des RKW Sachsen-Anhalt, möchte am Bahnhof in Stendal einen Pendleraktionstag veranstalten.

Stendal - Gute Zugverbindungen machen’s möglich: Man wohnt in Stendal und arbeitet in Magdeburg, Berlin, Wolfsburg oder Hannover. Das ist an sich kein schlechtes Konzept, doch es hilft nicht gegen den Fachkräftemangel in Stendal. Genau dort setzen Heidi Werner und ihr Team an.