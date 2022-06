Alkohol: Tangermünder Selbsthilfegruppe hilft, suchtfrei zu werden und zu bleiben

Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Offen und auch vielfach versteckt. Das führt bei vielen Menschen im Laufe des Lebens zur Sucht. Um davon freizukommen, hilft unter anderem das Gespräch mit Gleichgesinnten – in der Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz in Tangermünde.

Ganz gleich, was es ist ? wer Alkohol dringend braucht, der nimmt, was er kriegen kann.

Tangermünde - Es ist Montagnachmittag. Siegfried Radscheidt und dessen Frau Astrid gehen zielstrebig auf das Christophorushaus auf dem Tangermünder Pfarrhof zu. Er hat den Schlüssel in der Hand, schließt auf. Gemeinsam bereiten sie in der großen Küche alles vor für das Treffen, das hier in wenigen Minuten stattfinden wird. Siegfried Radscheidt leitet die Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes in Tangermünde. Menschen mit Alkoholproblemen treffen sich hier. Ehepaare, aber auch einzelne Männer oder Frauen kommen hier 14-täglich zusammen.