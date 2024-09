Die Elbfähre Sandau im Landkreis Stendal liegt am Anleger fest. Der Betrieb musste am Donnerstag, 20. September, den Betrieb einstellen. Ein erhöhter Pegelstand der Elbe ist (noch) nicht der Grund.

Stendal. - Hiobsbotschaft an der Elbe im Norden von Sachsen-Anhalt. Alle drei Elbfähren im Landkreis Stendal haben ihren Betrieb eingestellt. In Arneburg, Sandau und Räbel bei Werben geht nichts mehr. Havelberg und andere Orte östlich der Elbe sind abgeschnitten. Autofahrer müssen weite Umwege über die Elbbrücken in Kauf nehmen. Was ist der Grund?