Stendal/Salzwedel - Fachkräfte fehlen in der Altmark in vielen Bereichen. Besonders gesucht werden Lehrer, Physiotherapeuten, Pflegepersonal sowie Mitarbeiter in der Metallbranche und im IT-Bereich. Die Regionalberater von „Fachkraft im Fokus“ in Stendal stehen Fachkräften aus dem In- und Ausland sowie Unternehmen als Ansprechpartner zur Seite. Sie unterstützen Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit neuen Perspektiven, um Lücken im Arbeitsmarkt auszufüllen.

