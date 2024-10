Altmärker Fleischerei in Stendal gegen Schließung in Perleberg gewappnet

Stendal - „Geht los“. Ein kurzes Kommando von Florian Schlicht setzt das Förderband in Bewegung. Die erste Schweinehälfte des Vormittags landet an der Bandsäge von Fleischer Michel Breda. Die Schweinehälfte stammt aus Perleberg. Dieser Schlachthof in Brandenburg soll sich nach dem Willen des neuen Besitzers von seiner Zerlegung (der Schweinehälften) trennen.