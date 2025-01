Diese Neujahrskarte, Ende der 1920er Jahre erschienen, verarbeitet eine Sage. Laut der soll Roland in der Nacht vom Sockel gestiegen sein, um in der Stadt für Recht und Ordnung zu sorgen.

Stendal - Sind Sie dem Herrn Roland zu nächtlicher Stunde schon mal in Stendal begegnet? Vielleicht in der Breiten Straße oder auf dem Mönchskirchhof? Könnte ja sein. Denn wie man hört, steigt der Recke gelegentlich vom Sockel hinunter, um in seiner Heimatstadt nach dem Rechten zu schauen. So berichtet es zumindest eine Sage – aber man weiß ja nie. In diesem Jahr hat Stendals Roland einen Grund mehr, sich unters Volks zu mischen – um seinen runden Geburtstag zu feiern, den 500.