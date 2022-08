Altoa in Stendal trotzt Energiekrise mit niedrigeren Temperaturen und höheren Preisen

Seit Montag ist das Altoa in Stendal für Besucher geschlossen. Es stehen die alljährlichen Wartungsarbeiten an. Geschäftsführer Marcus Schreiber hat außerdem ein Sparkonzept erarbeitet, um gut durch den Herbst zu kommen.

Stendal - Die Zahlen können sich sehen lassen. 90 000 Menschen haben im Verlaufe des Jahres eine Karte fürs Stendaler Freizeitbad Altmarkoase gelöst. „Damit sind wir wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau angelangt“, sagt Geschäftsführer Marcus Schreiber. Alles gut also an der Schillerstraße? Mitnichten. Denn leider wurde die eine Großkrise von der nächsten abgelöst. Die steigenden Energiepreise treffen das Schwimmbad empfindlich. Glücklicherweise, so Schreiber, wird das Altoa mit Fernwärme beheizt. Da sind die Preisanstiege nicht ganz so extrem wie beim Gas.