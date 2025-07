Trotz Feuerwehreinsatz Am Stadtsee in Stendal stinkt es gewaltig - Bleibt nur noch Sterbehilfe?

Nach drei Tagen Feuerwehreinsatz am Stadtsee in Stendal schien das Gewässer auf dem Weg der Besserung zu sein. Jetzt stinkt es infernalisch, tote Fische treiben an der Oberfläche.