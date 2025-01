Der Investor GP Joule erklärt die nächsten Schritte für das Solarparkprojekt an der B189 im Stendaler Ortsteil Dahlen.

An der B189 bei Stendal: Wann der Solarpark Dahlen gebaut wird

Ein Solarpark in zwei Teilstücken soll zwischen Stendal und Dahlen an der B189 entlang der Bahnlinie gebaut werden.

Dahlen. - Ein kleiner Solarpark soll zwischen Stendal und Dahlen nahe der Bundesstraße 189 entstehen. Für die sieben Hektar große Fläche sei nun ein Vertrag geschlossen worden. Wann es los geht.

Der Vertrag sichert ab, dass an der Stelle südlich von Stendal die Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien errichtet werden dürfen, berichtet Ortsbürgermeisterin Christel Güldenpfennig.

An der B189 zwischen Stendal und Dahlen soll der Solarpark "Dahlen-Heidberg" gebaut werden. Grafik: MRM/Büttner

Was der Investor GP Joule plant: Das 74.580 Quadratmeter große Gebiet, auf dem der Solarpark „Dahlen-Heidberg“ entstehen soll, besteht aus zwei Teilstücken, die jeweils westlich der Bundesstraße 189 liegen und durch die Bahnlinie Hannover-Berlin getrennt sind. Südlich und östlich grenzen landwirtschaftliche Flächen an. Die Errichtung der Anlagen hat der Stendaler Stadtrat in seiner Sitzung im September beschlossen.

Investor des Projekts ist der nordfriesische Energieversorger GP Joule, der Wind- und Solarstrom, grünen Wasserstoff und Wärme produziert und vermarktet. Mit den Bauarbeiten kann voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 begonnen werden, teilt Unternehmenssprecherin Jennifer Buchner mit.

Die Unterlagen für den Bauantrag werden derzeit vorbereitet, teilt GP Joule auf Volksstimme-Nachfrage mit. Bevor die Photovoltaik-Anlagen dort aufgestellt werden können, wird untersucht, ob der Boden tragfähig genug für die Module ist. Alle weiteren Gutachten für den Park liegen vor, so der Investor weiter.