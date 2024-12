Sitzt in Kläden bei Stendal ein unseriöser Antiquitätenhändler? Flugblätter werben mit Kauf von Pelzen, Schmuck und mehr. Warum es sich dabei wahrscheinlich um eine betrügerische Masche handelt.

Antiquitätenhändler wirbt in Stendal mit Flugblättern - Seriös oder Betrugsmasche?

Auf einem blauen Flugblatt, das in Stendal und Umgebung verteilt wurde, wird mit dem Ankauf von Antiquitäten wie Möbeln, Schmuck und Pelzen geworben.

Kläden. - Flugblätter eines Antiquitätenhändlers sind in den vergangenen Tagen in den Briefkästen in Stendal und Umgebung gelandet. Die Gestaltung des Flyers und die Werbeversprechen ähneln sehr stark dem Auftritt eines ominösen Gartenbau-Service aus Tangermünde, vor dem im Spätsommer gewarnt wurde. Warum es sich hierbei höchstwahrscheinlich um die nächste betrügerische Masche handelt.