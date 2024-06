Der alte Bahnhof in Uchtspringe verfällt immer mehr. Seit Jahren sichert die Stadt Stendal die Ruine mit einem Zaun – aber der Eigentümer muss dafür nicht zahlen.

Ärger über Bahnhofsruine ist politischer Dauerbrenner in Stendal

Der alte Bahnhof im Stendaler Ortsteil Uchtspringe (rechts im Bild), als Denkmal ausgewiesen und in Privatbesitz, verfällt immer mehr, vor allem der Schuppen (links). Darum hat die Stadt Stendal einen Sperrzaun aufgestellt.

Uchtspringe - Die Geduld der Uchtspringer Einwohner und der Mitarbeiter des Salus-Fachklinikums wird auf eine harte Probe gestellt – und das seit Jahren. Denn am alten Bahnhof tut sich nichts. Außer, dass das Gebäude weiter verfällt. Schon das allein ärgert Ortsbürgermeister Jürgen Schlafke und die Mitglieder des Ortschaftsrates, weil der historische Bahnhof nebst Güterschuppen an einer prominenten Stelle im Ort liegt, an der Straße zum Sportkomplex, zum Ortsteil Wilhelmshof, zum Klinik-Areal und zum neuen Regionalbahnhof.