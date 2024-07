Anwohner verärgert Arnimer Damm in Stendal: Wo Unkraut wie wild wuchern kann

Anwohner des Arnimer Damms in Stendal sind verärgert. Wegen kaputter Fugen in der Straße wächst überall Unkraut. Dadurch haben sie mehr Arbeit. Was die Stadt zur Situation sagt.