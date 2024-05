Der Umzug in das Flüchtlingsheim in Stendal ist „ohne besondere Vorkommnisse“ erfolgt. Künftig soll es nur noch zwei Einrichtungen in Sachsen-Anhalt geben. Andere Außenstellen schließen, um Kosten zu sparen.

Asylheim in Stendal geht geräuschlos in Betrieb

Während auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal weiter gebaut wird, sind Anfang Mai 2024 die ersten Flüchtlinge in die Wohnblöcke eingezogen.

Stendal. - Die Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (LAE) in Stendal hat ihren Betrieb aufgenommen. Am 6. Mai sind 25 Personen, sieben Familien, davon zehn Minderjährige, in die frühere Grenztruppen-Kaserne an der Gardelegener Chaussee eingezogen. Die erste Verlegung aus der Nebenstelle Bernburg nach Stendal sei „ohne besondere Vorkommnisse“ vollzogen worden, teilt das Landesinnenministerium auf Nachfrage mit. Derzeit seien 120 Personen in Stendal untergebracht.