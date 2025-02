Kampfmittelräumer suchen auf der Brückenbaustelle in der Lüderitzer Straße in Stendal nach Blindgängern von Bombenangriffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wo das Risiko eines Funds besonders hoch ist.

Auf Bombensuche in Stendal - Baustellen im Visier des Kampfmittelräumdienstes

21 Verdachtspunkte untersuchten die Mitarbeiter von Stascheit Kampfmittelräumung auf der Brückenbaustelle an der Lüderitzer Straße in Stendal.

Stendal - 17 Luftangriffe trafen Stendal im Zweiten Weltkrieg. Einer der schwersten im Februar 1945 den Bahnhof und den umliegenden Stadtteil Röxe. Darum muss die Stadt bei Bauprojekten wie der Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße den Boden an Gefährdungspunkten besonders gründlich untersuchen lassen. Damit das in Zukunft einfacher geht, erstellt der Fachplaner für Kampfmittelräumung, Jan Kölbel, derzeit ein Risikokataster für die ganze Stadt. Er weiß, wo im Stadtgebiet noch Bomben liegen können.