Ein rot-weißer Bauzaun weist daraufhin, dass im Inneren des Bahnhofsgebäudes in Stendal Arbeiten vor sich gehen.

Ausbau mit Überraschungen im Hauptbahnhof in Stendal

Ein Bauzaun weist am Hauptbahnhof in Stendal darauf hin, dass im Gebäude gearbeitet wird.

Stendal - Im Gebäude des Hauptbahnhofs in Stendal gehen heimlich, still und leise Arbeiten vor sich. Nur einige rot-weiße Warnbaken weisen Außenstehende daraufhin, dass im Inneren etwas vor sich geht. Doch was genau?