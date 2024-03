Stefan Heidelmann bemängelt mangelnde Informationen am Bahnhofseingang in Stendal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Nicht nur sehr gut, sondern „exzellent“. So bewerten Tester des Automobilclubs Europa den Hauptbahnhof in Stendal. In den Augen einiger Bahnreisender mutet das wie Hohn an.