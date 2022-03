Vandalismus Bahnhofstoilette in Tangerhütte soll Überwachungskamera bekommen

Die einzige öffentlich zugängliche Toilette der Stadt - am Bahnhof in Tangerhütte hat immer wieder Probleme mit Vandalismus. Und sie ist seit Jahren regelmäßig gesperrt - zum Missfallen vieler Bürger und Besucher. Jetzt soll eine technische Lösung her.