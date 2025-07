Stendal - Der Hauptbahnhof in Stendal ist bald der Nabel der Welt, was den Zugverkehr zwischen Berlin, Hamburg und in viele andere Regionen Deutschlands angeht. Doch ab Freitag, 25. Juli, liegt Stendal eher am A… der Welt. Dabei soll ab 1. August der gesamte Zugverkehr zwischen Berlin und Hamburg hier entlang rollen.

