  4. Neun Monate abgeschnitten: Bahnsperrung: Busse werden gestrichen, aber Havelberg profitiert

Wegen der gesperrten Bahnstrecke Berlin–Hamburg verkehren fast keine Stendal-Busse mehr auf der Landeslinie 900 zwischen Havelberg und Glöwen. Schienenersatzverkehr soll es richten.

Von Andreas König 11.08.2025, 17:18
Mit dem Schienenersatzverkehr kommt man von Havelberg unter anderem nach Kyritz.
Havelberg - Fahrzeiten von dreieinhalb Stunden und mehr sind seit dem 1. August an der Tagesordnung. Seit die Bahn die Strecke Berlin-Hamburg generalsanieren lässt, geht oder besser fährt kein Zug mehr auf der Strecke. Jetzt wird sogar die Bus-Landeslinie 900 Stendal-Havelberg-Glöwen beschnitten.