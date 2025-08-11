Neun Monate abgeschnitten Bahnsperrung: Busse werden gestrichen, aber Havelberg profitiert
Wegen der gesperrten Bahnstrecke Berlin–Hamburg verkehren fast keine Stendal-Busse mehr auf der Landeslinie 900 zwischen Havelberg und Glöwen. Schienenersatzverkehr soll es richten.
Havelberg - Fahrzeiten von dreieinhalb Stunden und mehr sind seit dem 1. August an der Tagesordnung. Seit die Bahn die Strecke Berlin-Hamburg generalsanieren lässt, geht oder besser fährt kein Zug mehr auf der Strecke. Jetzt wird sogar die Bus-Landeslinie 900 Stendal-Havelberg-Glöwen beschnitten.