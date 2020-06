Das Grundgerüst des neuen Personentunnels am Stendaler Hauptbahnhof nimmt Formen an. Foto: David Boos

Seit Mai 2019 laufen umfangreiche Bauarbeiten am Stendaler Hauptbahnhof, mittlerweile vor allem unter der Erde.

Fahrplan zum Umbau des Hauptbahnhofs Stendal • Baustart im Mai 2019. Ursprünglich kalkulierte Kosten: 21 Millionen Euro. Tatsächliche Kosten nach jetzigem Stand: 23 Millionen Euro. • Erneuerung der Bahnsteige 2/3, 4/5 und 8 mit Anpassung der Bahnsteighöhen für einen stufenfreien Ein- und Ausstieg. Mittlerweile weitgehend fertig. • Neubau des Personentunnels mit Treppen und Aufzugsschächten. Geplante Eröffnung des neuen Tunnels im August 2021. Fertigstellung des Aufzugssystems bis Ende 2021. • Ausstattung der Bahnsteige mit einem Blindenleitsystem, Windschutz, Vitrinen und Bänken. • Rückbau des Röxer Tunnels. Während der laufenden Bauarbeiten dient der Röxer Tunnel als primäre Verbindung zu den Bahnsteigen. Da der Röxer Tunnel modernen Ansprüchen nicht mehr genügt, wird dieser nach Abschluß der Bauarbeiten rückgebaut. Über eine zukünftige Nutzung als Versorgungskanal durch kommunale Wasser- und Energieversorger stimmt die Stadt Stendal noch ab. • Rückbau der Hilfsbrücken ab September dieses Jahres. Voraussichtlicher Abschluß des Rückbaus bis Mai 2021.

Stendal l Strahlender Sonnenschein, die Vögel zwitschern, auf den Bahnsteigen des Stendaler Bahnhofs herrscht eine geradezu idyllische Atmosphäre. Doch eine Etage tiefer, in der Baugrube des neuen Personentunnels, geht es alles andere als idyllisch zu: Da sprühen die Funken bei Schweißarbeiten, Wasserpfützen zeugen von der Hartnäckigkeit des immer wieder durchdringenden Grundwassers, und einzig der Klang schwerer Gerätschaften erinnert die ebenerdig wartenden Fahrgäste daran, dass hier fleißig an der Modernisierung des Bahnhofs gearbeitet wird.

Barrierefreier Neubau

„Stendal ist ein wichtiges Drehkreuz im Norden, und der Bahnverkehr soll weiter ausgebaut werden“, sagt die Magdeburger Bahnhofsmanagerin Karin Meyer, die auch für Stendal zuständig ist. Den Umbau des Hauptbahnhofs lässt sich die Bahn denn auch mehr als 20 Millionen Euro kosten. Die erste Stufe war die „Erneuerung der Bahnsteige mit einer Erhöhung von 36 auf 55cm Bahnsteighöhe“, so dass „Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen“ stufenfrei ein- und aussteigen können. Dieses Ziel ist mittlerweile weitgehend erreicht.

Nun ist der Neubau des Personentunnels mit Treppen und Aufzugsschächten an der Reihe. Denn obwohl schon seit einigen Jahren eine Rampe den Zugang für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen zum Tunnel ermöglichte, so fehlten die Aufzüge, um vom Tunnel auch wieder zu den jeweiligen Bahnsteigen zu gelangen. Dieses Manko wird nun behoben.

Während der Planung wurde auch relativ schnell klar, dass „beim Baugrund und Zustand des jetzigen Tunnels nur ein Neubau in Frage kam“, so Meyer. Das lag mitunter an der „schwierigen Baulage mit viel Grundwasser“.

Wasserdichter Tunnel

„Der frühere Spundwandverbau“, mit dem der alte Tunnel abgedichtet wurde, „war nie ganz wasserdicht zu bekommen“, erläutert Christian Köhler, der Projektleiter des Umbaus. Stattdessen entschied sich die Bahn für eine Konstruktion aus Bohrpfählen, mit denen der neue Tunnel abgedichtet werden soll.

Um den laufenden Bahnverkehr zu gewährleisten, wurde eine Reihe von Hilfsbrückenkonstruktionen für die Gleisanlagen und Bahnsteige gebaut. „Dadurch stecken bereits acht bis neun Millionen Euro in dieser Baugrube“, so Köhler, doch das „Kreuz Stendal ist zu wichtig, um zuzusperren.“

Abschluß bis Ende 2021

Für Reisende ist momentan wenig spürbar von den Bauarbeiten, doch im September dieses Jahres werden die Hilfsbrückenkonstruktionen verschmälert, sodass insgesamt fünf Mal mit jeweils zweitägigen Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen ist. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Was aber feststeht, ist, dass der neue Tunnel im August 2021 eröffnet werden soll. Die neuen Aufzüge werden spätestens zum Fahrplanwechsel 2022 fertiggestellt.