Am Mönchskirchhof in Stendal wird die Trinkwasserleitung erneuert. Autofahrer müssen Geduld mitbringen.

Baustelle am Mönchskirchhof in Stendal sorgt für Vollsperrung

Am Mönchskirchhof in Stendal werden seit dieser Woche die Trinkwasserleitungen erneuert.

Stendal - Die Bauarbeiten auf dem Mönchskirchhof in Stendal sind weitestgehend beendet. Am 20. Juni 2024 wurde der Platz in der Hansestadt, der für circa 750.000 Euro komplett umgestaltet wurde, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die warmen Temperaturen laden dazu ein, etwas länger dort zu verweilen. Wäre da nicht die nächste Baustelle, die den Frieden ein klein wenig stört.