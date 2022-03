Stendal - Der Neubau des Johanniter-Krankenhauses wird noch in diesem Jahr zumindest teilweise in Betrieb gehen. Das Bauaufsichtsamt habe am Anfang dieser Woche endlich die Erlaubnis erteilt, erzählt Klinikdirektor Michael Schmidt am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Zunächst wird am 15. Dezember die Frauen- und Kinderklinik in den zweiten Stock des neuen Gebäudes einziehen. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, so der Klinikdirektor.