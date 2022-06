Bayern gehen spontan in Schorstedt an den Start

rund 90 Crossfahrer gingen in Schorstedt an den Start.

Schorstedt - Coronabedingt war es fast zwei Jahre still auf der Motocross-Strecke in Schorstedt. Vor wenigen Tagen konnten die Mitglieder des örtlichen Sportvereins aber wieder Fahrer aus der Region und sogar aus weiteren Teilen der Bundesrepublik zu einer Trainings- und Einstellfahrt begrüßen. Mit zirka 90 Teilnehmern war das Feld gut gefüllt, zur Verwunderung der Helfer waren sogar drei Bayern da. Sie hatten sich am Vortag spontan zum Aufbruch entschlossen und waren die Nacht durchgefahren, um am Samstag pünktlich um 7.30 Uhr in Schorstedt sein zu können.