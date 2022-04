Beim Zivilschutz herrscht im Landkreis Stendal an einer Stelle noch Nachholbedarf

Im Landkreis Stendal herrscht ein eklatanter Mangel an Schutzräumen für die Zivilbevölkerung.

Stendal - Etwa zwei Hektar ist die Bunkeranlage groß, sie besteht aus 30 Räumen und Verbindungsfluren. Am südlichen Rand Stendals liegt sie und gehörte einst zum riesigen Komplex des Grenzkommandos Nord an der Gardelegener Straße. Untergebracht war in dem massiven Betonbau unter anderem die gesamte Nachrichtenzentrale des Kommandos.