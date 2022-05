Lebenshilfe Berufliche Bildung bei der Lebenshilfe in Tangerhütte: Staplerschein soll für mehr Inklusion sorgen

Mit der Coronapandemie sind in den Lebenshilfe-Werkstätten in Tangerhütte zusätzliche Angebote in den Hintergrund gerückt. Als die Beschränkungen gelockert wurden, konnte es auch dort wieder mit begleitenden Maßnahmen der Beruflichen Bildung losgehen. Der jüngste Lehrgang soll künftig auch für mehr Inklusion sorgen.