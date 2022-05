Berufslotsin will in Tangerhütte mit Jugendlichen und Eltern über die Berufsorientierung ins Gespräch kommen

Dabei, frühzeitig herauszufinden, wohin es für Jugendliche später beruflich gehen soll, will Berufslotsin Anka Klawitter in Tangerhütte helfen. Zu einer Gesprächsrunde im örtlichen Kulturhaus lädt sie jetzt den Nachwuchs und dessen Eltern ein.

Tangerhütte - Das Kennenlernen regionaler Betriebe, der Besuch von Berufsmessen oder des Zukunftsfestivals in Stendal standen und stehen auf dem Programm von Berufslotsin Anka Klawitter in Tangerhütte. Möglich ist aber noch mehr – je nach persönlichen Interessen und individuellen Berufswünschen der Jugendlichen, mit denen sie zusammenarbeitet. Sie lädt jetzt zu einer Gesprächsrunde ein.

Eltern sollen Tipps bekommen, wie sie ihren Kindern bei der Berufswahl helfen können

Wer sich für eine solche, möglichst frühzeitige Unterstützung bei der Berufsorientierung interessiert, der kann die Berufslotsin in der kommenden Woche im Tangerhütter Kulturhaus treffen. Dort soll es eine Gesprächsrunde für Jugendliche und deren Eltern geben und die will das frühzeitige Auseinandersetzen mit dem Thema Berufsorientierung anschieben.

Deshalb laden Berufslotsin Anka Klawitter und Jugendclubleiterin Eileen Wolf-Köppe Kinder und Jugendliche aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ein, die zwischen neun und 15 Jahre alt sind, aber ganz besonders auch deren Eltern.

Denn ihnen sollen im Rahmen des aktuellen Projekts auch Werkzeuge an die Hand gegeben werden, wie sie ihre Kinder bei der Berufswahl helfen können oder Tipps, welche Wege zur Entscheidung hilfreich sein können. Bei Kaffee und Kuchen wolle man ins Gespräch kommen und Möglichkeiten bei der Orientierung aufzeigen.

Individuelle Beratung soll auch helfen, realistische Wege einzuschlagen

Die Unterstützung soll dabei stets individuell erfolgen, aber auch helfen, realistische Wege einzuschlagen, betont Eileen Wolf-Köppe. Der Treff, der im Rahmen des Projekts „Meine Zukunft! – Jugend + Beruf im Landkreis Stendal“ organisiert wird, soll am Dienstag, 9. November, ab 15.30 Uhr stattfinden.

Als das Projekt Anfang 2020 startete, da gab es Pläne, in die Schulen zu gehen und weitere Veranstaltungen zu organisieren. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Eine erste Berufsmesse im Kulturhaus in Tangerhütte fand Ende Januar vergangenen Jahres noch statt und war durchaus als Erfolg zu verbuchen.

Dann folgte die Zeit des Lockdowns und die Kontakte zu Kindern und Jugendlichen wurden schwierig. Im Rahmen der Hausaufgabenhilfe im Jugendclub in Tangerhütte gab es Gespräche und Projekte, aus denen auch konkrete Aktionen hervorgingen, berichtet Anka Klawitter.

Autostadt Wolfsburg und Kalibergwerk Zielitz standen schon auf dem Programm

So fuhr sie mit einer Gruppe Jugendlicher in die Autostadt nach Wolfsburg, um dort Zukunftsautos zu bauen, entdeckte bei der Nacht der Ausbildung in Zielitz die Möglichkeiten des Kalibergbaus oder besuchte das Zukunftsfestival in Stendal.

Bei entsprechendem Interesse seien auch andere Dinge möglich, könnten Praktika oder Kennenlerntouren mit regionalen Unternehmen organisiert werden. „Wir sind da und zeigen Möglichkeiten auf, wo es hingehen kann“, erklärt Eileen Wolf-Köppe.

Wer das Kennenlernangebot am 9. November in Tangerhütte nutzen möchte, muss sich nicht extra anmelden, kann aber bei Fragen vorab die beiden Verantwortlichen wie folgt kontaktieren: 0160/90 48 93 51 (Anka Klawitter) oder 0163/269 89 28 (Eileen Wolf-Köppe) beziehungsweise per Mail: [email protected]