Lebenshilfe Stendal „Besonders“ echte Altmark - Rösterei in Stendal setzt auf regionales Angebot

Die Rösterei der Lebenshilfe in Stendal setzt auf regionale Angebote. In der Zuckerhalle Goldbeck und auf dem Weihnachtsmarkt in Stendal werden sie ihre Produkte anbieten.