Wirtschaftsjunioren Altmark pressen gemeinsam mit Kindern in Stendal Äpfel. Für ihr Engagement wurden sie mit einem Preis belohnt.

Bildergalerie: Kinder stellen in Stendal Apfelsaft her, das ist preiswürdig

Stendal - Emsiges Treiben auf dem Hof der Familie Stallbaum in Stendal. Viele fleißige Kinderhände sortieren Äpfel, füllen sie in Eimer und bringen sie zu einer großen Fruchtpresse. Dort werden die Früchte zu Apfelsaft verarbeitet. Warum das preiswürdig ist.