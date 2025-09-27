Im Garten der Familie Meinecke gedeiht eine rekordverdächtige Tomatenpflanze. Die „Dachrinnentomate“ wächst bis in den Himmel – und trägt köstliche Früchte. Was ist das Geheimnis?

Dahlenwarsleben - Das Märchen „Hans und die Bohnenranke“ dürfte weithin bekannt sein. In der Geschichte wächst eine riesige Pflanze aus fünf Bohnen bis in den Himmel hinein. Neugierig klettert Hans die Ranke hinauf und gelangt in ein Land in den Wolken, wo er allerhand Abenteuer bestehen muss. Lügenbaron Münchhausen soll auf einer Bohnenpflanze sogar bis zum Mond aufgestiegen sein. Wer im Garten des Ehepaars Edeltraud und Hans-Georg Meinecke in Dahlenwarsleben steht, fühlt sich unweigerlich beide Märchen erinnert.