weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Wunder im Himmelgarten in der Börde: Tomatenstaude in Dahlenwarsleben sorgt für staunende Gesichter

Wunder im Himmelgarten in der Börde Tomatenstaude in Dahlenwarsleben sorgt für staunende Gesichter

Im Garten der Familie Meinecke gedeiht eine rekordverdächtige Tomatenpflanze. Die „Dachrinnentomate“ wächst bis in den Himmel – und trägt köstliche Früchte. Was ist das Geheimnis?

Von Sebastian Pötzsch 27.09.2025, 11:00
Edeltrad Meinecke aus Dahlenwarslebenc begeistert mit ihrer Riesentomatenpflanze.
Edeltrad Meinecke aus Dahlenwarslebenc begeistert mit ihrer Riesentomatenpflanze. Foto: Sebastian Pötzsch

Dahlenwarsleben - Das Märchen „Hans und die Bohnenranke“ dürfte weithin bekannt sein. In der Geschichte wächst eine riesige Pflanze aus fünf Bohnen bis in den Himmel hinein. Neugierig klettert Hans die Ranke hinauf und gelangt in ein Land in den Wolken, wo er allerhand Abenteuer bestehen muss. Lügenbaron Münchhausen soll auf einer Bohnenpflanze sogar bis zum Mond aufgestiegen sein. Wer im Garten des Ehepaars Edeltraud und Hans-Georg Meinecke in Dahlenwarsleben steht, fühlt sich unweigerlich beide Märchen erinnert.