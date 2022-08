Biobauern suchen Bürgerwissenschaftler

Unter anderem mit der Agroforstwirtschaft will die Warnke Agrar GmbH aus Cobbel dem Klimawandel begegnen. Dabei wird der Betrieb wissenschaftlich begleitet und in dem Zuge können auch Laien zu Forschern werden.

Cobbel - Es sieht traurig aus in der Tangerniederung. Die Wiesen sind grau und beim Anblick des Maises stehen den Bauern die Tränen in den Augen. Das fünfte Jahr in Folge ist die Region von Dürre geplagt. Wie kann Landwirtschaft künftig dem Klimawandel begegnen?