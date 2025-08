Kino-Krise in Wernigerode? W enn in den Volkslichtspielen selbst „Jurassic World“ floppt

Wernigerode. - Selbst Blockbuster wie „Jurassic World“, der Dinosaurier in 3D auf die Leinwand bringt, sind kein Garant für volle Kinosäle. Kaum ein Platz ist für die Vorstellungen am kommenden Tag in den Wernigeröder „Volkslichtspielen“ reserviert. Eine Momentaufnahme oder steckt das kleine Kino in der Krise?