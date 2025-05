Eine Neuheit für Stendal: Seit Freitag, 9. Mai, gibt es Döner mit 100 Prozent Rindfleisch in der Hansestadt. Wie schmeckt er im Vergleich zum normalen Döner?

Neues Bistro in Stendal eröffnet: Wie schmeckt der Steak Döner?

Die Brüder Umut Atalay (links) und Mehmet Nuri Demir betreiben das neu eröffnete Bistro "Steak Döner" in Stendal.

Stendal - Umut Atalay und Mehmet Nuri Demir haben am Freitag, 9. Mai, das neue Bistro „Steak Döner“ in Stendal eröffnet. Was den Döner von anderen unterscheidet und wie er schmeckt.