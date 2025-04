Steak Döner, Brathähnchen, türkische Pizza: In Stendal eröffnet ein neuer Imbiss. Was Steak Döner besonders macht und warum sich die Betreiber absichtlich Konkurrenz machen.

Neuer Imbiss mit Steak Döner und Broiler eröffnet in Stendal

Bistro am Markt

Die Brüder Mehmet Nuri Demir (links) und Umut Atalay eröffnen in Stendal ein Bistro, in dem Steak Döner angeboten wird.

Stendal. - In Stendal eröffnet ein neuer Imbiss. Am Marktplatz werden künftig Broiler und Steak Döner angeboten. Die Brüder Mehmet Nuri Demir und Umut Atalay erklären der Volksstimme, was den Steak Döner vom normalen Döner unterscheidet und warum sie sich mit dem Imbiss absichtlich selbst Konkurrenz machen.