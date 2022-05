Björn Malycha möchte Tangermündes Bürgermeister werden

Die Tangermünder wählen im März 2022 einen neuen Bürgermeister. Der amtierende Jürgen Pyrdok (parteilos) tritt nicht noch einmal an. Die SPD-Ortsgruppe hat als erste ihren Kandidaten nominiert.

Tangermünde - Björn Malycha ist der erste, der seinen Hut für die Tangermünder Bürgermeisterwahl 2022 in den Ring wirft. Der SPD Ortsverein Tangermünde hatte den 48-Jährigen am Donnerstag einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 27. März 2022 nominiert.