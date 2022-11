Blaufichte am Mönchskirchhof in Stendal ist gerettet - vorerst

Die Blaufichte am Mönchskirchhof in Stendal ist ihrem Schicksal entkommen und wird vorerst nicht gefällt.

Stendal - Die Blaufichte auf dem Mönchskirchhof in Stendal bleibt vorerst stehen. Heißt: Sie wird nicht gefällt, um in der Adventszeit auf dem Stendaler Marktplatz zu stehen. Nachdem er am 16. November 2022 im Hauptausschuss noch gesagt hatte, dass die Fällung beschlossene Sache sei, hat Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) am 18. November anders entschieden. Am Mittag teilte die Pressestelle des Rathauses mit, dass die Blaufichte vorerst stehenbleibt.