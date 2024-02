Stendal - Die Blaufichte auf dem Mönchskirchhof in Stendal ist nicht mehr. Der Ärger bei den Volksstimme-Lesern ist groß.

Die Vorwürfe, die an Stadträte und Stadtverwaltung gerichtet werden, sind hart. So schreibt Helmut Höhne in einer E-Mail, die an Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) gerichtet ist und der Volksstimme vorliegt: „Endlich können Sie und die, die Ihnen nahe stehen, einen Sieg feiern, den man nicht zurückziehen kann. Es wurden schnell und unkompliziert Tatsachen geschaffen.“ Helmut Höhne spricht von einem „Baumhinrichtungskommando“ und dass gegen den Bürgerwillen entschieden wurde.

Lesen Sie auch: Umgestaltung des Mönchskirchhofs in Stendal - Die Blaufichte ist weg

Ebenso verärgert sind Marion Beutel und eine Gruppe aus fünf weiteren Frauen. „Es sind einige, die sich schon damals aufgeregt haben“, sagt sie am Volksstimme-Telefon. „Damals“ ist Ende 2022, als die Blaufichte erstmals gefällt werden und als Weihnachtsbaum herhalten sollte. „Für mich ist das keine gelebte Demokratie“, sagt die 69-Jährige. Jeder aus der Gruppe habe sich einzeln bei der Stadt beschwert. Sie wüssten gerne, welcher Stadtrat im Mai 2023 wie abgestimmt hat, als es final um die Umgestaltung des Mönchskirchhofs ging. „Wen kann ich denn überhaupt wiederwählen?“