Bodenplatten an B189 und L16 bei Stendal verlegt: Autofahrern droht eine nächtliche Überraschung

An der L16 auf Höhe der Kreuzung nach Hassel wurden Bodenplatten auf einem Feld verlegt.

Hassel - Etliche Platten bedecken ein Feld an der Kreuzung der L16 bei Hassel nördlich von Stendal. An der Ampelkreuzung zur B189 bietet sich ein ähnliches Bild. Was passiert hier?