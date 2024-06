Bombendrohung an der Berufsschule in Stendal: Sogar Polizisten aus den umliegenden Landkreisen sind angerückt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal. - In Stendal herrscht am Mittwoch kurz nach Mittag Blaulichtchaos. Bombendrohung am Berufsschulzentrum. Die Moltkestraße vor dem Polizeirevier ist von der Feuerwehr abgesperrt. Und ausgerechnet an diesem Tag besucht Bundes-SPD-Chefin Saskia Esken die Hansestadt. In den sozialen Medien wird über einen Zusammenhang spekuliert.