Stendal - Mit einer Strafanzeige gegen Unbekannt reagiert die Tierschutzorganisation Peta (People for the Ethical Treatment of Animals – Menschen für die ethische Behandlung von Tieren) auf den Brand eines Schweinetransports nahe Uchtspringe bei Stendal. Ein Lastwagen mit 50 hochtragenden Sauen war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Eines der Tiere starb bei dem Unglück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.