Großbrand in der Hansestadt Polizei präsentiert erste Ergebnisse: Tanzcafé in Stendal absichtlich niedergebrannt?

In der Nacht zum 22. August 2024 zerstörten Flammen Dach und Einrichtung des Tanzcafés in Stendal. Welche Ursache die Polizei für das von Feuer in der Partylocation vermutet.