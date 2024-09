Umleitungen für Auto-, Fahrradfahrer und Fußgänger: Die Arbeiten für den Neubau einer Bahnbrücke in Stendal beginnen am 1. Oktober.

Brücke in Stendal wird neugebaut - Hauptverkehrsader zwei Jahre dicht

Von der Magdeburger und Heerener Straße in Stendal dürfen sich ab 1. Oktober weder Autofahrer, Fahradfahrer noch Fußgänger in Richtung Lüderitzer Straße bewegen. Eine der beiden Bahnbrücken muss neu gebaut werden.

Stendal. - Gelbe Schilder mit einer großen schwarzen „U9“ warten am Montag entlang der Magdeburger Straße in Stendal auf ihren Einsatz. Ebenso Verbotsschilder für Fußgänger und Radfahrer, die nur noch umgedreht werden müssen. Ihr Zweck: Ab 1. Oktober sollen Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger darauf hingewiesen werden, dass es in Richtung Lüderitzer Straße für mindestens zwei Jahre kein Durchkommen gibt.