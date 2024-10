Weil sie auf einer Geburtstagspary in Stendal mehrere Personen brutal verprügelt und schwer verletzt haben sollen, müssen sich vier Männer und eine Frau vor dem Landgericht Stendal verantworten.

Brutale Prügelei auf Geburtstagsparty in Stendal

Eine Geburtstagsparty in Stendal endete in einer schweren Prügelei.

Stendal. - Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen sind am Landgericht Stendal eher die Ausnahme. Am Montag, 14. Oktober, gab es allerdings wieder einmal Leibesvisitationen und Einbehalt von Mobiltelefonen, als im großen Sitzungssaal vier Männer und eine Frau vor der Großen Jugendkammer wegen zum Teil erheblicher Körperverletzungen angeklagt waren, die sie auf einer Geburtstagsfeier in Stendal verübt haben sollen.