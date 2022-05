Adventszeit Budenzauber in der Tangermünder Innenstadt abgesagt

Während Christian Schulz, Inhaber der Tangermünder „Schulzens“ Brauerei und Hotel, aktuell alle Hebel in Bewegung setzt, um am zweiten Adventswochenende in der Stadt ein wenig vorweihnachtliche Stimmung zu zaubern, gibt es aus der Stadt auch andere Signale. Auf das über Jahre gewachsene Bild am zweiten Advent müssen Einheimische und Gäste auch 2021 verzichten.