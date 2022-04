Bundesforstbetrieb lädt zur Exkursion ins „Nationale Naturerbe Tangerhütte“ ein

Der Bundesforstbetrieb will Interessierten im „Nationalen Naturerbe Tangerhütte“ zeigen, wie sich die Natur auf ehemals militärisch genutzten Flächen entwickelt hat. Zur 90-minütigen Wanderung wird am 3. Oktober eingeladen.

Briest - Das „Nationale Naturerbe Tangerhütte“ steht im Mittelpunkt einer Exkursion, zu der der Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt am Sonntag, 3. Oktober, einlädt. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Ortsmitte von Briest. Der Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und lädt aus diesem Anlass zu einer Jubiläumsexkursion ein.